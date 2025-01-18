هل الخيار يساهم في الوقاية من حصوات الكلى؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الخيار من الخضراوات التي يفضل الكثيرون تناولها نظرًا لفوائده الصحية المتعددة. ويُقال إنه قد يساعد في الوقاية من حصوات الكلى بفضل خصائصه المفيدة للجسم.

في هذا السياق، توضح غادة الصايغ، استشاري التغذية العلاجية وتغذية ما بعد جراحات السمنة، الفوائد التي يقدمها الخيار في الوقاية من حصوات الكلى.

تشير الصايغ إلى أن الخيار له العديد من الفوائد الصحية، ومنها تعزيز صحة الكلى والوقاية من حصوات الكلى. فهو يساعد في إدرار البول وطرد السموم من الجسم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

وتضيف الصايغ أن تناول مشروب الخيار المغلي مع أعشاب الحلفا بر بعد تبريده ثلاث مرات يوميًا يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم ويقلل من التهابات الكلى.

وأوضحت الصايغ أن الخيار له فوائد أخرى عديدة على الصحة بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. من أبرز هذه الفوائد تعزيز صحة الجهاز المناعي، حيث يحفز إنتاج كرات الدم البيضاء، بالإضافة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي والقولون وتقليل الحموضة بفضل الألياف التي يحتوي عليها.