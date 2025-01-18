لا يفوتك .. تناول الخيار في هذا الوقت ينقص الوزن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الخيار من الخضراوات المفيدة لصحة الإنسان، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. لكن هل يساعد تناوله على الريق في إنقاص الوزن؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الخيار على معدة فارغة يعد من العادات الغذائية الفعالة في دعم فقدان الوزن.

وأضاف ناجي أن الخيار يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، حيث يحتوي 100 جرام من الخيار على حوالي 15 سعرة حرارية فقط، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وأشار الدكتور ناجي إلى أن تناول الخيار على الريق يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء طوال اليوم، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والماء. كما أن الخيار يساعد على تحفيز الجسم لحرق المزيد من الدهون المتراكمة، حيث يشكل الماء حوالي 95% من مكوناته الغذائية، ما يعزز معدل الأيض.

وأضاف أن الخيار يساهم أيضًا في علاج احتباس السوائل، نظرًا لغناه بمعدن البوتاسيوم الذي يساعد الكلى في التخلص من الماء والصوديوم الزائد عن طريق البول.

وأشار إلى أن الخيار يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، وهي مشكلة شائعة أثناء اتباع الحميات الغذائية، وذلك بفضل الألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتساعد في تسهيل عمليات الهضم والإخراج.

وختم الدكتور ناجي بتأكيد أهمية تناول الخيار طازجًا وتجنب النوع المخلل، مشيرًا إلى ضرورة تضمينه في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة، لضمان الحصول على أفضل نتائج في فقدان الوزن.