هل كل الدهون تؤدي لارتفاع الكوليسترول؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية ضرورية للجسم، حيث يلعب دورًا مهمًا في بناء الخلايا وإنتاج الهرمونات. ومع ذلك، قد تسبب زيادته بعض المشاكل الصحية. وينقسم الكوليسترول إلى نوعين: الكوليسترول الجيد والضار.

لا، ليس كل الأطعمة الدهنية تسبب ارتفاع الكوليسترول في الجسم. إذ يعتمد تأثير الدهون على مستويات الكوليسترول على نوع الدهون التي يتم تناولها.

– الدهون الضارة: تشمل الدهون المشبعة، التي توجد في الأطعمة مثل الزبدة، القشطة، الدهون الحيوانية واللحوم الدهنية. هذه الدهون تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

كما تشمل الدهون المتحولة (المهدرجة)، الموجودة في الأطعمة المصنعة مثل السمن النباتي والأطعمة المقلية. هذه الدهون ترفع الكوليسترول الضار (LDL) وتقلل الكوليسترول الجيد (HDL).

– الدهون الجيدة: توجد الدهون غير المشبعة الأحادية في زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات (مثل اللوز والجوز). تساعد هذه الدهون في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

أما الدهون غير المشبعة المتعددة، فتوجد في الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل)، زيت السمك، وبذور الكتان. هذه الدهون غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

باختصار، اختيار نوع الدهون هو العامل الرئيسي في التأثير على مستويات الكوليسترول، لذا يفضل تناول الدهون الجيدة مع تجنب الدهون الضارة للحفاظ على صحة القلب والشرايين.