فوائد عصير البنجر مع الجزر للقلب .. هل يحقق نتائج فعالة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعتبر كل من عصير الجزر وعصير البنجر من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، ولكل منهما فوائد صحية فريدة. لكن أيهما يقدم أكبر قيمة لصحتك بناءً على أهدافك الصحية؟

يتميز عصير الجزر بمحتواه العالي من البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين “أ” في الجسم. هذا الفيتامين أساسي للحفاظ على صحة العين والجلد، ويُعتبر عصير الجزر مثاليًا لتحسين الرؤية وحماية البشرة من التلوث. كما يحتوي العصير على فيتامينات “أ” و “C”، التي تعزز جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز الهضمي والأمعاء.

من ناحية أخرى، يعد عصير البنجر مصدرًا غنيًا بالنترات الطبيعية التي تحسن تدفق الدم وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية. يساعد تناول عصير البنجر بانتظام في خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي عبر زيادة توصيل الأوكسجين إلى العضلات. كما يحتوي العصير على البيتالين، الذي يسهم في تحسين وظائف الكبد وإزالة السموم من الجسم. علاوة على ذلك، يعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يساعد في تحسين الأداء الإدراكي وتقليل مخاطر الأمراض العصبية.

إذا كان هدفك هو تحسين صحة العين أو الحفاظ على البشرة، فإن عصير الجزر هو الخيار الأنسب. أما إذا كنت تسعى لدعم صحة قلبك أو تعزيز أدائك الرياضي، فإن عصير البنجر هو الخيار الأفضل. ومع ذلك، يعتبر كلا العصيرين خيارين ممتازين للصحة العامة بناءً على أهدافك الصحية.

يمكنك دمج عصير الجزر مع عصير البنجر للحصول على فوائد غذائية متكاملة. هذا المزيج يعد خيارًا رائعًا، حيث توازن حلاوة الجزر نكهة البنجر الترابية، مما يخلق مشروبًا لذيذًا وغنيًا بالعناصر الغذائية. ولإضافة نكهة مميزة، يمكن مزج العصيرين مع قليل من الزنجبيل أو الليمون.