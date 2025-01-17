فوائد مذهلة للغطس في الماء البارد: هل جربت هذه الطريقة؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - هل سمعت عن فوائد الغطس في الماء البارد؟ قد يبدو الأمر صعبًا ومزعجًا للبعض، ولكن الدراسات الحديثة كشفت عن فوائد مذهلة لهذا النشاط، حيث أثبتت قدرته على تحسين الصحة العقلية والجسدية.

ما تقوله الدراسات:

أظهرت دراسة أجرتها جامعة سنترال لانكشاير الإنجليزية أن الغطس المنتظم في الماء البارد يحسن الأداء الإدراكي، مثل سرعة المعالجة والمرونة العقلية، كما يقلل من اضطرابات النوم ويخفف من حدة القلق والتوتر.

كيف يعمل الغطس في الماء البارد؟

عند الغطس في الماء البارد، يتعرض الجسم لصدمة حرارية تعمل على تنشيط العديد من العمليات الفسيولوجية، بما في ذلك:

زيادة إنتاج الإندورفين: وهي مواد كيميائية طبيعية تعمل كمضادات للألم وتساهم في تحسين المزاج.

تحسين الدورة الدموية: يساعد على نقل الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا بشكل أفضل.

تقليل الالتهابات: يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

تحسين جودة النوم: يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.

فوائد الغطس في الماء البارد:

تحسين التركيز والإنتاجية: يساعد على زيادة اليقظة والتركيز وتحسين الأداء الإدراكي.

تقليل التوتر والقلق: يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل هرمونات التوتر.

تقوية الجهاز المناعي: يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

تحسين المزاج: يساهم في زيادة الشعور بالسعادة والرضا.

هل الغطس في الماء البارد مناسب للجميع؟

على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن الغطس في الماء البارد قد لا يكون مناسباً للجميع، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو فرط الحساسية للبرد. لذلك، يجب استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة هذا النشاط.