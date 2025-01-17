ريال مدريد يرفض رحيل أردا جولر إلى البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ريال مدريد من رحيل لاعبه التركي، أردا جولر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت عدة أندية من الدوري الإنكليزي أبدت اهتمامها بضم النجم التركي، يأتي في مقدمتها توتنهام، آرسنال، ومانشستر يونايتد.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “TEAMtalk” البريطانية، فإن ريال مدريد قرر الإبقاء على جولر بعد أن كان هناك ترحيب مبدئي بفكرة إعارته لأحد أندية البريميرليج.

وأضافت الشبكة، أن أنشيلوتي يخطط لمنح جولر مزيداً من وقت اللعب في المباريات المقبلة، بينما يحرص اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً على تحقيق النجاح في ريال مدريد ولا يفكر في المغادرة.

خلال الموسم الحالي، شارك أردا جولر في 23 مباراة مع الميرنجي بإجمالي 816 دقيقة لعب بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.