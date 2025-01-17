لويس إنريكي: نركز على مباراة لانس ولا نفكر بمواجهة مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة لانس، غداً السبت، في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال إنريكي: “أعتقد أننا في ديناميكية جيدة، أعرف أن الكثير من الناس يفكرون في مانشستر سيتي”.

وأكد: “لكننا نفكر في المقام الأول في لانس، ونريد أن نقترب من مباراة دوري أبطال أوروبا بعد أن نحقق الفوز على لانس، نحن مستعدون تماماً ومتفائلون جداً بشأن ما سيأتي لاحقاً”.

ويستعد النادي الباريسي لمواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في مباراة حاسمة للطرفين في مشوارهما ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز 22 في الترتيب بدوري أبطال أوروبا، أما باريس سان جيرمان في المركز 25، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة.