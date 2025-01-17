وصفة البولجوجي الكوري خطوة بخطوة: طبق لحم لذيذ وسهل التحضير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 05:56 مساءً - هل تبحثين عن طبق جديد ولذيذ لإضافته إلى قائمتك؟ البولجوجي هو طبق كوري شهير يتميز بنكهته اللذيذة وطريقته السهلة في التحضير. في هذا المقال، سنقدم لكِ وصفة تفصيلية لعمل البولجوجي في المنزل، لتتمتعي بطعم المطبخ الكوري الأصيل.

البولجوجي: طبق كوري شهي وسريع التحضير

البولجوجي هو طبق كوري تقليدي يتكون من شرائح لحم متبلة تُشوى أو تحمص. يتميز هذا الطبق بنكهته الحارة واللذيذة، ويعد من الأطباق الشعبية في كوريا.

المكونات:

1 كيلو من لحم البقر (يفضل اللحم الرقيق القابل للشوي)

3 ملاعق كبيرة من الثوم المفروم

3 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة من عصير الكمثرى

1 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

3 بصل أخضر متوسط الحجم، مقطع إلى شرائح رفيعة

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

طريقة التحضير:

التتبيلة: في وعاء، اخلطي الثوم، صلصة الصويا، السكر، العسل، عصير الكمثرى، زيت السمسم، البصل الأخضر، والفلفل الأسود.

تتبيل اللحم: قطعي اللحم إلى شرائح رقيقة، ثم أضيفي التتبيلة وقلبي جيدًا حتى يتغطى اللحم بالتتبيلة من جميع الجوانب.

التتبيل: اتركي اللحم يتبل في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

الشوي أو التحميس: سخني الشواية أو المقلاة، ثم اشوي أو حمصي شرائح اللحم حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

نصائح إضافية:

نوع اللحم: يمكنك استخدام لحم البقر أو الدجاج أو حتى الخضروات لتحضير البولجوجي.

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل الزنجبيل أو الفلفل الحار.

التقديم: قدمي البولجوجي ساخنًا مع الأرز الأبيض والخضروات المشوية.

هذا والآن يمكنكِ تحضير طبق البولجوجي اللذيذ في منزلك والاستمتاع بمذاقه الأصيل.