بشكل رسمي .. سولسكاير يتولى قيادة بشكتاش التركي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 05:56 مساءً - أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الجمعة، عن تعيين النرويجي، أولي جونار سولسكاير، مدرباً جديداً للفريق الأول.

وسيتولى سولسكاير المسؤولية خلفاً للهولندي، جيوفاني فان برونكهورست، الذي أُقيل الشهر الماضي من تدريب بشكتاش.

ونشر بشكتاش، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، إعلاناً مقتضباً مرفقاً بصورة لسولسكاير، حاملاً وشاح النادي، مع تعليق: “أولي، أولي، أولي”.

جدير بالذكر، أن سولسكاير لم يتولَ أي مهام تدريبية، منذ إقالته من مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.