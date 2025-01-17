استعد للدهشة.. السبب الحقيقي وراء “النغزة” أثناء الجري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:56 مساءً - يعاني الكثيرون من ألم حاد أثناء ممارسة رياضة الجري، أو حتى عند الركض لأسباب أخرى، ويواجه هؤلاء صعوبة في التخلص من “النغزة” المزعجة.

على الرغم من أن فيديو الدكتور كارَن راجان، الذي يشرح كيفية استخدام التنفس الحجابي للتخلص من هذه النغزات بسرعة، يعد مفيدًا، إلا أن ما يثير الدهشة حقًا، وفقًا للخبراء، هو تفسيره للتشريح المرتبط بها.

كيف تحدث “النغزة”؟

ببساطة، السبب وراء ذلك هو “اهتزاز الأعضاء”.

كما أوضح الدكتور راجان، “النغزة هي في الأساس خلل في الحجاب الحاجز”.

الحجاب الحاجز هو عضلة على شكل قبة تقع تحت الرئتين وتساعد في تنظيم عملية التنفس.

وأضاف: “تحدث النغزة إما نتيجة إجهاد الحجاب الحاجز بسبب التنفس السريع أو الضحل، أو بسبب التوتر في الأربطة التي تربط الحجاب الحاجز بالأعضاء البطنية”.

وأشار الدكتور راجان إلى أن “الأعضاء تهتز أثناء التمارين، مما يؤدي إلى شد تلك الأربطة”.

ووفقًا لموقع “Medical News Today”، لا يوجد سبب محدد للنغزات الجانبية، لكن نظرية شد الأربطة تُعتبر الأكثر شيوعًا بين الخبراء.

كما أضاف الموقع أن النغزات الجانبية تحدث بشكل أكبر في الجانب الأيمن، وغالبًا ما تكون…