فوائد مذهلة.. اكتشف تأثير “البكاء” على صحتك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 02:56 مساءً - إذا كنت من الأشخاص الذين يقدّرون قوة الدموع، وتجد نفسك تذرفها عند تلقي أخبار سارة أو حزينة، أو أثناء مشاهدة فيلم أو مسلسل مفضل، أو حتى عند التفاعل مع الطبيعة أو الآخرين، فقد يهمك معرفة فوائد البكاء.

فقد أظهرت الأبحاث أن البكاء ليس مجرد وسيلة للتعبير عن المشاعر، بل يحمل فوائد صحية حقيقية. دراسة أجريت في عام 2021 أظهرت أن البكاء ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، مما يساعد الجسم على الاسترخاء وتحسين عملية الهضم.

هذا يعني أن البكاء لا يقتصر على كونه تفريغًا عاطفيًا، بل يعد وسيلة فعالة لتهدئة الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت نفس الدراسة أن البكاء لفترات طويلة يؤدي إلى إفراز الأوكسيتوسين والإندورفينات، وهي مواد تساعد في تخفيف الألم وتمنح شعورًا بالهدوء والراحة.

من ناحية أخرى، أظهرت الأبحاث أن البكاء يمكن أن يكون جزءًا من عملية الحزن الصحية، مما يساعد الأفراد على معالجة مشاعرهم أثناء مواجهة الفقد. في هذه الحالات، يمكن أن يسهم البكاء في التعامل مع الحزن العميق.

لكن ماذا لو زاد البكاء عن الحد الطبيعي؟

إذا كنت تشعر أنك تبكي أكثر من المعتاد، فقد يكون من الجيد، وفقًا للخبراء، التحدث مع مختص.