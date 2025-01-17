كومباني: فولفسبورج يتمتع بالجودة .. وهاري كين يقوم بعمل استثنائي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 01:58 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة فولفسبورج، غداً السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال كومباني: “دائماً ما تلعب فرق رالف هازنهاتل (مدرب فولفسبورج) بحدة، هم فريق قوي للغاية بدنياً، ويتمتع بالجودة”.

وواصل: “لديهم لاعبون جيدون، خاصةً في خط الهجوم.. لكن لدينا أيضاً نقاط قوتنا الخاصة”.

وبخصوص تسجيل فريقه الكثير من الأهداف، قال: “يعتمد 90% من العمل الذي نقوم به، على تطوير جودة اللاعبين الفردية.. نمتلك لاعبين جيدين يريدون تقديم مستوى جيد، وبالتالي يمكننا تحقيق أمور معينة”.

وأردف كومباني: “ينصب تركيزي في عملي على تسجيل الأهداف، حتى عندما كنت مدافعاً.. فهذه شخصيتي، وهذا يأتي من لعب كرة القدم في شوارع بروكسل.. وكمدرب، عليك اتخاذ قرارات مهمة، وإدارة الفريق، وتحقيق النجاح بأساليب مختلفة”.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق، أوضح: “أحتاج لمشاهدة اللاعبين في التدريبات، أفترض أن يعود جوسيب ستانيسيتش.. لكن علينا التحلي بالصبر، فهو لم يحظ بفترة إعداد جيدة”.

كما أشاد بسجل هاري كين المثالي في تنفيذ ركلات الجزاء: “هذه واحدة من أبرز نقاط قوته، وهو يعمل كثيراً من أجل ذلك.. ما يقوم به استثنائي حتى الآن”.

وبشأن المغربي الشاب، آدم أزنو، قال كومباني: “الشهور الستة الأولى مع فريق جديد، تكون مهمة للغاية للاعبين الشباب.. من المهم أن يشارك في التدريبات بشكل جيد.. هو يبلي البلاء الحسن، ويجد منافسة كبيرة”.

وأتم: “لكن دائماً ما نتحدث عن الوقت، الذي يمكن للاعبين فيه لعب دور مهم مع الفريق، وهو يتعامل مع الأمر خطوة بخطوة”.