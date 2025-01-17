ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 01:58 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه الفرنسي، إدواردو كامافينجا، وغيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وتعرض كامافينجا للإصابة أثناء مباراة سيلتا فيجو، أمس الخميس، في الدور ال-16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 5-2.

وقال الميرنجي في بيانه: “‏بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى”.

خلال الموسم الحالي، شارك كامافينجا في 17 مباراة بمختلف المسابقات مع ريال مدريد، بإجمالي 1018 دقيقة لعب، سجل خلالها هدفاً وحيداً.