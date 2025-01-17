كيف تكتشف فساد أجنحة الدجاج؟ دليل شامل مع علامات تحذيرية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أجنحة الدجاج من الأطباق الشهية والمحبوبة لدى الكثيرين، ولكن تناول أجنحة دجاج فاسدة قد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة. من الضروري التأكد من سلامة وجودة أجنحة الدجاج قبل طهيها واستهلاكها. في هذا المقال، سنستعرض أهم العلامات التي تكشف فساد أجنحة الدجاج وكيفية تجنب شراء وتناول الأجنحة الفاسدة.

علامات فساد أجنحة الدجاج:

هناك عدة علامات واضحة تدل على فساد أجنحة الدجاج، يجب الانتباه إليها جيدًا قبل الشراء أو الطهي:

اللون: يجب أن يكون لون أجنحة الدجاج ورديًا فاتحًا. إذا كان اللون مائلًا للرمادي أو الأخضر أو الأزرق أو الداكن، فهذا يشير إلى فسادها. ظهور بقع داكنة أو زرقاء على الجلد يدل على سوء التخزين أو التداول.

الرائحة: يجب أن تكون رائحة أجنحة الدجاج طازجة وخفيفة. إذا انبعثت منها رائحة كريهة أو حامضة أو رائحة تشبه البيض الفاسد، فهذا دليل قاطع على فسادها.

الملمس: يجب أن يكون ملمس أجنحة الدجاج ناعمًا ورطبًا قليلًا. إذا كان الملمس لزجًا أو مخاطيًا أو دبقًا، فهذا يشير إلى نمو البكتيريا عليها.

المظهر العام: يجب فحص الأجنحة بشكل عام للتأكد من عدم وجود أي علامات غير طبيعية مثل وجود سوائل لزجة أو تغير في لون العظام.

نصائح لتجنب شراء وتناول أجنحة الدجاج الفاسدة: