بعد قرب انتقاله للسيتي .. عمر مرموش يغيب عن مواجهة بوروسيا دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 12:56 مساءً - كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن الدولي المصري، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، لن يشارك في مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، مساء اليوم.

ويأتي هذا القرار، نظراً لقرب انتقاله لصفوف مانشستر سيتي، بعد وصول المفاوضات بين الناديين لمراحل شبه نهائية.

وقالت الصحيفة الألمانية: “الآن الصفقة تقترب أكثر، عمر مرموش سيغادر آينتراخت فرانكفورت ويحقق حلمه باللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز”.

وأكدت الصحيفة، أن العرض المالي الذي سيقدمه السيتي، يقترب من المبلغ الذي يطلبه فرانكفورت (يزيد عن 80 مليون يورو)، وسيوقع النجم المصري على عقد لمدة 5 سنوات.

خلال الموسم الحالي، سجل مرموش 20 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.