بشكتاش التركي يعيد سولسكاير لعالم التدريب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 12:56 مساءً - أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الجمعة، عن فتح مفاوضات رسمية مع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، لتدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي التركي، في بيان رسمي: “يعلن نادي بشكتاش أن المفاوضات بدأت مع سولسكاير لمنصب المدير الفني لفريق كرة القدم”.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، فإنه سيتم إعلان سولسكاير كمدير فني جديد للفريق التركي، بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

ولم يتول سولسكاير أي مهام تدريبية، منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

يذكر أن هذه التجربة التدريبية، ستكون الأولى لسولسكاير خارج الكرتين الإنكليزية والنرويجية، حيث قاد فرق مولده، كارديف ومانشستر يونايتد.