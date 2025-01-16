نشكركم على متابعتكم خبر نظام غذائي صحي لكليتين صحية: دليل شامل لمرضى الكلى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:53 مساءً - تتعرض الكلى لضغوط إضافية في فصل الشتاء بسبب التغيرات المناخية والعادات الغذائية. لحماية كليتيك والحفاظ على وظائفهما بشكل جيد، إليك بعض النصائح والنظام الغذائي المناسب:
أهمية الحفاظ على صحة الكلى في الشتاء:
التغيرات الجوية: تؤثر التغيرات في درجات الحرارة على وظائف الكلى.
العادات الغذائية: تتغير العادات الغذائية في الشتاء، مما قد يؤثر على صحة الكلى.
الأمراض الموسمية: تزيد فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الكلى.
نصائح للحفاظ على صحة الكلى في الشتاء:
شرب الماء بانتظام: لا تقلل من شرب الماء في الشتاء، فهو ضروري لطرد السموم من الجسم وحماية الكلى.
نظام غذائي صحي ومتوازن: ركز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتجنب الأطعمة المملحة والمعالجة.
ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم.
الحفاظ على وزن صحي: يساعد الوزن الصحي على تقليل الضغط على الكلى.
السيطرة على الأمراض المزمنة: مثل السكري وضغط الدم.
تجنب التدخين: يضر التدخين بالكلى ويؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.
أطعمة مفيدة لصحة الكلى:
الفواكه والخضروات: الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مثل البرتقال، الليمون، الطماطم، الموز، الأفوكادو، الخيار، والسبانخ.
الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني، الشوفان، والقمح الكامل.
البروتينات الخالية من الدهون: مثل السمك والدجاج والبيض.
المكسرات والبذور: غنية بالدهون الصحية والألياف.
أطعمة يجب تجنبها:
الأطعمة المملحة: مثل الصلصات والوجبات السريعة.
الأطعمة المعالجة: مثل اللحوم المصنعة والأطعمة المجمدة.
الأطعمة الغنية بالسكريات: مثل الحلويات والمشروبات الغازية.
الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة: مثل اللحوم الحمراء والزبدة.
الكافيين: بكميات كبيرة.