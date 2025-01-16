نظام غذائي صحي لكليتين صحية: دليل شامل لمرضى الكلى

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:53 مساءً - تتعرض الكلى لضغوط إضافية في فصل الشتاء بسبب التغيرات المناخية والعادات الغذائية. لحماية كليتيك والحفاظ على وظائفهما بشكل جيد، إليك بعض النصائح والنظام الغذائي المناسب:

أهمية الحفاظ على صحة الكلى في الشتاء:

التغيرات الجوية: تؤثر التغيرات في درجات الحرارة على وظائف الكلى.

العادات الغذائية: تتغير العادات الغذائية في الشتاء، مما قد يؤثر على صحة الكلى.

الأمراض الموسمية: تزيد فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الكلى.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى في الشتاء:

شرب الماء بانتظام: لا تقلل من شرب الماء في الشتاء، فهو ضروري لطرد السموم من الجسم وحماية الكلى.

نظام غذائي صحي ومتوازن: ركز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتجنب الأطعمة المملحة والمعالجة.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم.

الحفاظ على وزن صحي: يساعد الوزن الصحي على تقليل الضغط على الكلى.

السيطرة على الأمراض المزمنة: مثل السكري وضغط الدم.

تجنب التدخين: يضر التدخين بالكلى ويؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

أطعمة مفيدة لصحة الكلى:

الفواكه والخضروات: الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مثل البرتقال، الليمون، الطماطم، الموز، الأفوكادو، الخيار، والسبانخ.

الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني، الشوفان، والقمح الكامل.

البروتينات الخالية من الدهون: مثل السمك والدجاج والبيض.

المكسرات والبذور: غنية بالدهون الصحية والألياف.

أطعمة يجب تجنبها:

الأطعمة المملحة: مثل الصلصات والوجبات السريعة.

الأطعمة المعالجة: مثل اللحوم المصنعة والأطعمة المجمدة.

الأطعمة الغنية بالسكريات: مثل الحلويات والمشروبات الغازية.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة: مثل اللحوم الحمراء والزبدة.

الكافيين: بكميات كبيرة.