نشكركم على متابعتكم خبر مدرب قطر: قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:53 مساءً - تحدث يوسف السفري، مدرب فريق قطر، عن مواجهة النصر الإماراتي، غداً الجمعة، في كأس السوبر الإماراتي القطري.
وقال السفري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “نخوض النهائي المهم والكبير ضد فريق يضم لاعبين مميزين، والأداء لا يهم في النهائيات، ولكن سنلعب من أجل الفوز بالكأس أمام النصر بعزيمة وإرادة اللاعبين”.
وأضاف: “درسنا منافسنا، وهو يملك أكثر من نقطة قوة بوسط الميدان والهجوم، وهو من أكبر الفرق الجماهيرية في الإمارات”.
وتابع: “ندرك جيداً تاريخ نادي النصر، لكننا قادرون على تحقيق الفوز، لأن فريق قطر يملك مجموعة متميزة من اللاعبين يتمتعون بمهارات فنية عالية”.
وعن ضم بيرسي تاو، قال: “أشكر إدارة النادي على ضم لاعب كبير مثل بيرسي تاو، الجميع يعرف أهميته وإمكاناته، وهو لا يحتاج للتأقلم خصوصاً أنه يلعب وسط لاعبين مميزين، مثل خافي مارتينيز وبدر بانون”.
وواصل: “هذا يعد أفضل وقت لضم لاعب مثل بيرسي، فهو اسم كبير وسيكون له بصمة غداً”.
وأتم: “السوبر الإماراتي القطري نتيجة عمل لأندية ضحت كثيراً من أجل خوض مباريات البطولة”.