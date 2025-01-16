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مدرب قطر: قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر

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مدرب قطر: قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:53 مساءً - تحدث يوسف السفري، مدرب فريق قطر، عن مواجهة النصر الإماراتي، غداً الجمعة، في كأس السوبر الإماراتي القطري.

وقال السفري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “نخوض النهائي المهم والكبير ضد فريق يضم لاعبين مميزين، والأداء لا يهم في النهائيات، ولكن سنلعب من أجل الفوز بالكأس أمام النصر بعزيمة وإرادة اللاعبين”.

وأضاف: “درسنا منافسنا، وهو يملك أكثر من نقطة قوة بوسط الميدان والهجوم، وهو من أكبر الفرق الجماهيرية في الإمارات”.

وتابع: “ندرك جيداً تاريخ نادي النصر، لكننا قادرون على تحقيق الفوز، لأن فريق قطر يملك مجموعة متميزة من اللاعبين يتمتعون بمهارات فنية عالية”.

وعن ضم بيرسي تاو، قال: “أشكر إدارة النادي على ضم لاعب كبير مثل بيرسي تاو، الجميع يعرف أهميته وإمكاناته، وهو لا يحتاج للتأقلم خصوصاً أنه يلعب وسط لاعبين مميزين، مثل خافي مارتينيز وبدر بانون”.

وواصل: “هذا يعد أفضل وقت لضم لاعب مثل بيرسي، فهو اسم كبير وسيكون له بصمة غداً”.

وأتم: “السوبر الإماراتي القطري نتيجة عمل لأندية ضحت كثيراً من أجل خوض مباريات البطولة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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