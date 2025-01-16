الكشف عن الوجهات المحتملة ل-أنسو فاتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الوجهات المحتملة للإسباني، أنسو فاتي، المرشح للرحيل عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعرض أنسو فاتي لعدة إصابات، ولم يشارك بشكل منتظم مع النادي الكتالوني حيث وصلت مشاركاته ل-186 دقيقة فقط، هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن لدى فاتي عروض من توتنهام ووست هام في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما ظهر بشكتاش التركي مؤخراً كوجهة محتملة أخرى للاعب الذي يسعى لاستعادة أفضل مستوياته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فاتي قد لا يحصل على ضمانات باللعب أساسياً مع أيٍّ من الأندية المذكورة، ما قد يشكل عائقاً أمام إقناعه بالانتقال.

جدير بالذكر، أن أنسو فاتي سبق له اللعب في الدوري الإنكليزي، حيث تواجد مع برايتون، على سبيل الإعارة.