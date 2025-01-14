الدوري الإسباني.. ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 08:53 صباحاً - اختتم ريال سوسيداد مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، أمس الإثنين، بالفوز على فياريال 1-0، وبات ترتيب هدافي الليجا على النحو الآتي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 16 هدفاً

2- رافينيا (برشلونة): 11 هدفاً

3- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف

4- كيليان مبابي (ريال مدريد): 10 أهداف

5- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 8 أهداف

6- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف

7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف

8- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف

9- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 7 أهداف

10- ثيرنو باري (فياريال): 7 أهداف

11- ساندرو راميريز (لاس بالماس): 7 أهداف

12- انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): 7 أهداف

13- جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس): 7 أهداف

14- جود بيلينجهام (ريال مدريد): 7 أهداف