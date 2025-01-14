نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني.. ترتيب الهدافين بعد الجولة (19) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 08:53 صباحاً - اختتم ريال سوسيداد مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، أمس الإثنين، بالفوز على فياريال 1-0، وبات ترتيب هدافي الليجا على النحو الآتي:
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 16 هدفاً
2- رافينيا (برشلونة): 11 هدفاً
3- انتي بوديمير (أوساسونا): 10 أهداف
4- كيليان مبابي (ريال مدريد): 10 أهداف
5- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 8 أهداف
6- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 8 أهداف
7- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 8 أهداف
8- أيوزي بيريز (فياريال): 8 أهداف
9- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 7 أهداف
10- ثيرنو باري (فياريال): 7 أهداف
11- ساندرو راميريز (لاس بالماس): 7 أهداف
12- انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): 7 أهداف
13- جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس): 7 أهداف
14- جود بيلينجهام (ريال مدريد): 7 أهداف