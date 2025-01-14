اكتشف قوة عدسة جوجل: استخدامات مذهلة لم تكن تعرفها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 08:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر عدسة جوجل أداة قوية تجمع بين قوة البحث المرئي والذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستخدامات المتنوعة. قد يقتصر استخدام البعض لهذه الأداة على ترجمة النصوص أو البحث عن المنتجات، لكن عدسة جوجل تخفي في جعبتها الكثير من المزايا الخفية التي تُسهل حياتنا اليومية وتُثري تجاربنا. في هذا المقال، سنكشف لك عن استخدامات مذهلة لعدسة جوجل قد تُغير نظرتك لهذه الأداة.

عدسة جوجل هي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على العناصر الموجودة في الصور وتحليلها، سواء كانت صورًا مُلتقطة بالكاميرا مباشرة أو صورًا مُخزنة على جهازك. تُتيح لك هذه التقنية البحث عن معلومات حول هذه العناصر، وإنجاز مهام مُختلفة بكل سهولة.

البحث عن أي شيء تراه: ببساطة، وجّه كاميرا هاتفك نحو أي شيء تراه، سواء كان نباتًا، أو معلمًا تاريخيًا، أو منتجًا، وستعرض لك عدسة جوجل معلومات مُفصلة عنه، وروابط لمواقع إلكترونية تُقدم المزيد من التفاصيل.

ترجمة النصوص فورًا: تُمكنك عدسة جوجل من ترجمة النصوص من أي لغة إلى لغتك الأم بمُجرد توجيه الكاميرا إليها. هذه الميزة تُعتبر كنزًا للمسافرين وعُشاق اللغات.

التسوق الذكي: التقط صورة لأي منتج تود شراءه، وستبحث لك عدسة جوجل عن أفضل العروض والأسعار المُتاحة عبر الإنترنت، مما يُساعدك على توفير المال والوقت.

حل الواجبات المدرسية: تُساعدك عدسة جوجل في حل المسائل الرياضية المُعقدة، والبحث عن معلومات حول المواضيع الدراسية المُختلفة، مما يجعلها أداة قيّمة للطلاب.

استخراج النصوص من الصور: تُمكنك عدسة جوجل من استخراج النصوص المكتوبة في الصور، ونسخها ولصقها في أي مكان تُريده، مما يُوفر عليك عناء كتابة النصوص يدويًا.

التعرف على الحيوانات والنباتات: إذا صادفت حيوانًا أو نباتًا غريبًا، فكل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا هاتفك نحوه، وستُخبرك عدسة جوجل عن نوعه ومعلومات عنه.

استكشاف الأماكن من حولك: تُساعدك عدسة جوجل في اكتشاف المطاعم والمقاهي والمعالم السياحية القريبة منك، وعرض تقييمات الزوار ومعلومات الاتصال.

حفظ معلومات الاتصال من بطاقات الأعمال: بدلًا من كتابة معلومات الاتصال يدويًا، يمكنك ببساطة تصوير بطاقة العمل، وستقوم عدسة جوجل بحفظ المعلومات في جهات اتصالك.

تتوفر عدسة جوجل بعدة طرق: