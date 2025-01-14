نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (20) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 08:53 صباحاً - يمضي الثنائي ماتيو ريتيغي وماركوس تورام معاً في صدارة هدافي الدوري الإيطالي ولكل منهما 12 هدفاً بعد نهاية مباريات الجولة (20) أمس، الإثنين:
1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 12 هدفاً
2- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 12 هدفاً
3- مويس كين (فيورنتينا): 11 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 9 أهداف
5- سيباستيانو إسبوزيتو (إمبولي): 7 أهداف
6- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 7 أهداف
7- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 7 أهداف
8- روميلو لوكاكو (نابولي): 7 أهداف
9- لورينزو لوكا (أودونيزي): 7 أهداف