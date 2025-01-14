أعراض الحمى القلاعية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 08:53 صباحاً - ما هي الحمى القلاعية؟

تعتبر الحمى القلاعية واحدة من الأمراض الفيروسية المنتشرة التي تصيب الحيوانات بشكل رئيسي لكنها يمكن أن تؤثر على الإنسان في بعض الأحيان. يعتبر الفيروس المسبب للحمى القلاعية من فصيلة الفيروسات البيكورناوية. يتميز المرض بقدرته على الانتشار السريع في أوساط الحيوانات، خاصة المجترات، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة عليه.

الأعراض الشائعة للحمى القلاعية

تظهر على الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة، والتي يجب على المزارعين والأطباء البيطريين التعرف عليها بشكل مبكر. تتضمن هذه الأعراض ما يلي:

إصابات الفم واللسان

ظهور فقاعات صغيرة أو قرح على اللسان وجدران الفم.

زيادة إفرازات اللعاب نتيجة تهيج الفم.

صعوبة في تناول الطعام بسبب الألم الناتج عن القرح.

مشاكل في الحوافر

التهابات وتقرحات في الحوافر تؤدي إلى صعوبة في المشي.

التورم والاحمرار في المنطقة المصابة.

أعراض عامة

ارتفاع في درجة حرارة الجسم (الحمى).

فقدان الشهية والضعف العام.

انخفاض في إنتاجية الحليب لدى الأبقار.

كيفية التعامل مع الحمى القلاعية

من المهم عند اكتشاف أي من هذه الأعراض اتخاذ خطوات سريعة لمنع انتشار المرض والعمل على علاجه. من بين الإجراءات الممكنة:

عزل الحيوانات المصابة عن باقي القطيع لتجنب انتشار العدوى.

استشارة طبيب بيطري على وجه السرعة لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج المناسب.

تعقيم المعدات والأماكن التي تواجدت فيها الحيوانات المصابة.

اتباع الإرشادات الصحية وإجراءات الوقاية المنصوص عليها من قبل الجهات المسؤولة.

الحفاظ على الوعي والمعرفة بالأعراض والإجراءات الوقائية يُعد أساسياً في مكافحة الحمى القلاعية وضمان صحة القطيع والحيوانات في المزارع.