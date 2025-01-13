إنزاجي يحصد جائزة شهرية في الدوري الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 06:00 مساءً - حصل الإيطالي، سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي، عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقاد إنزاجي فريقه إنتر لتحقيق 4 انتصارات في الدوري الإيطالي، خلال الشهر الماضي، سجل خلالها 14 هدفاً وتلقى هدفاً واحداً.

وسيتسلم إنزاجي، يوم الأربعاء، هذه الجائزة قبل مواجهة بولونيا، في الجولة 19 من الكالتشيو.

ويتواجد إنتر ميلان في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.