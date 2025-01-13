البطائح يكشف هوية مدربه الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 06:00 مساءً - أعلن نادي البطائح الإماراتي، مساء اليوم، عن تعاقده مع الإيراني، فرهاد مجيدي، لتولي تدريب الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

فرهاد مجيدي سيتولى المسؤولية خلفاً للمُقال، جوران توميتش، بسبب سوء النتائج.

ويعاني البطائح في الموسم الجاري، ويحتل المركز 12 برصيد 8 نقاط، حيث لم يحقق سوى فوزين، وتعادلين، وخسر 8 مباريات.

جدير بالذكر، أن فرهاد مجيدي سبق له التدريب في الدوري الإماراتي، حيث تولى مسؤولية تدريب كلباء خلال الفترة من 2022 حتى 2024.