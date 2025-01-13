كلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين تحصل على الاعتماد الدولي من شركة AQAS لفترة ستة سنوات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 04:58 مساءً - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، حصلت كلية الاتصال الجماهيري بجامعة أم القيوين – على الاعتماد الدولي من شركة AQAS لفترة ستة سنوات .

وقد صرح الدكتور كريس راوخ، مدير جامعة أم القيوين، عن تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الجامعة، حيث حصلت كلية الاتصال الجماهيري على الاعتماد الأكاديمي الدولي ضمن الإطار الأوروبي للمؤهلات (EQF) لفترة تمتد إلى ست سنوات من مؤسسة AQAS الدولية.

وأعرب الدكتور راوخ عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الحصول على هذا الاعتماد يأتي تتويجًا للجهود المبذولة من قبل الكلية وجميع أعضاء هيئة التدريس والإدارة لفترة تمتد لاكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب لفريق العمل ، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، ويعزز من مكانة الجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الاستاذ الدكتور هيثم السامرائي عميد كلية الاتصال الجماهيري أن الاعتماد الأكاديمي من مؤسسة AQAS التي تعتمد في تقييمها على الإطار الأوروبي للمؤهلات(EQF حصلت عليه لبرامجها الثلاثة ( العلاقات العامة والاعلام الجديد والصحافة الرقمية) ، ويعد خطوة محورية في تطوير العملية التعليمية والبحثية في كلية الاتصال الجماهيري.

وأضاف السامرائي: “هذا الإنجاز سيُسهم في تعزيز فرص طلابنا وخريجينا في سوق العمل، ويدعم التزامنا المستمر بتوفير بيئة تعليمية رائدة تواكب التطورات العالمية في مجال الاتصال الجماهيري.

ويُعتبر الاعتماد الأكاديمي الدولي شهادة ثقة جديدة تعزز من سمعة جامعة أم القيوين، وتجعلها وجهة مفضلة للطلاب الساعين للحصول على تعليم عالي الجودة، يتماشى مع متطلبات العصر وتوقعات السوق المحلي والعالمي.

تُثني جامعة أم القيوين على جميع الجهود التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة عزمها على مواصلة الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الأكاديمي لتبقى رائدة في مجال التعليم العالي.