مدرب آينتراخت فرانكفورت: عمر مرموش سيتواجد أمام فرايبورج

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 04:58 مساءً - رد، دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على الأنباء المتزايدة بشأن رحيل نجم الفريق، عمر مرموش.

وتتزايد الأنباء حول رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي، وكان كيفين تراب، حارس مرمى الفريق، أكد مغادرة النجم المصري.

وفي هذا الصدد، قال توبمولر في مؤتمر صحفي: “عمر يترك انطباعاً جيداً مجدداً، مثل جميع زملائه”.

وأضاف: “نحن سعداء بتواجده في التشكيل الأساسي مرة أخرى غداً”.

ويستعد آينتراخت فرانكفورت لمواجهة فرايبورج، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا، برصيد 30 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.