مواجهة سيلتا فيجو تحدد مصير كارلو أنشيلوتي .. من سيكون البديل؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الشكوك تحوم حول مستقبل الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بعد الخسارة أمام برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد فشل في إظهار مستويات ثابتة من الأداء، ولم ينجح في تحقيق الفوز في المباريات الكبيرة التي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الفريق، حيث خسر في مناسبتين أمام برشلونة، وخسر أمام ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا وغيرها.

وأكدت الشبكة: “التغييرات التكتيكية المربكة، وعدم استقرار التشكيلة الأساسية، فضلاً عن إصرار المدرب الإيطالي على بعض العناصر التي تقدم أداء سيئاً مثل تشواميني وتفضيله على راؤول أسينسيو وأيضاً تجاهل لاعبين آخرين مثل إندريك وأردا جولر جعلت الأجواء في النادي مشحونة بالشكوك”.

وأفادت الشبكة: “مستقبل كارلو أنشيلوتي حالياً ليس بخطر، لكن إذا خسر ضد سيلتا فيجو، يوم الخميس، في بطولة كأس ملك إسبانيا، فإن مركزه سيصبح بخطر”.

وأتمت الشبكة: “في حال تمت إقالة كارلو أنشيلوتي من منصبه، فإن سانتياغو سولاري سيتولى مهام تدريب الميرنجي بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الحالي”.