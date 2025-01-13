تحذير للأمهات.. ارتباط كبير بين مضاعفات الحمل وأمراض القلب المبكرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة عن ارتباط قوي بين مضاعفات الحمل الشائعة، مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة لدى النساء، حيث يمكن أن يكون متوسط العمر عند الإصابة بأمراض القلب المبكرة نحو 7 سنوات بالنسبة لبعض الحالات.

وأظهر فريق البحث من “مايو كلينيك” أن النساء اللواتي تعرضن لاضطرابات ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل يكن أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي في سن مبكرة. كما أن المخاطر تشمل الإصابة باحتشاء عضلة القلب حتى في وجود شرايين تاجية غير مسدودة، والنوبات القلبية التي تحدث رغم أن الشرايين تبدو طبيعية.

وتشمل اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم الحملي، وارتفاع ضغط الدم المزمن، وتسمم الحمل، وهذه الحالات تؤثر على حوالي 15% من النساء خلال سنوات الإنجاب.

أظهرت الدراسة أن النساء اللاتي لديهن تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يكن أكثر عرضة للمخاطر التالية مقارنة بالنساء اللواتي حملن دون مشاكل في ضغط الدم:

– ظهور مبكر لمرض الشريان التاجي: حيث يحدث في المتوسط قبل 7 سنوات بين النساء اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

– مرض الشريان التاجي التصلبي الأكثر شدة: كانت احتمالية الإصابة به أعلى مرتين بين النساء اللاتي لديهن تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.

– زيادة خطر انسداد الشرايين التاجية: كانت احتمالية الإصابة به أعلى مرتين أيضاً بين النساء اللواتي لديهن تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

قالت الدكتورة فيسنا غاروفيتش، الباحثة الرئيسية للدراسة: “تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى الفحص المبكر لأمراض القلب بين النساء اللواتي لديهن تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، خاصة فيما يتعلق بانسداد الشرايين التاجية، وهو أكثر شيوعاً لدى النساء خمس مرات مقارنة بالرجال”.

وأشارت النتائج إلى ضرورة فحص عوامل الخطر غير التقليدية المرتبطة بانسداد الشرايين التاجية وأنواع أخرى غير انسدادية من مرض الشريان التاجي، مثل الإجهاد وأمراض المناعة الذاتية.