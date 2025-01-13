نظام غذائي يقلل خطر الإصابة بالإكتئاب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 04:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توصلت دراسة جديدة إلى نتيجة مثيرة تشير إلى أن زيادة استهلاك الفواكه والخضروات في النظام الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب مع مرور الوقت، بالإضافة إلى تأثيرهما الفعّال في الوقاية من القلق والتوتر.

شملت الدراسة المشاركين من الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك والسويد. أجريت الدراسة بقيادة باحثين من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، حيث تم تحليل بيانات مسح حول النظام الغذائي لـ 3483 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 45 عاماً وما فوق، مع فترات متابعة امتدت حتى 11 عاماً.

وقالت عالمة الوراثة كارين ماثر من جامعة نيو ساوث ويلز: “تتشارك الفواكه والخضراوات في 50-100 في المئة من خلفيتهما الوراثية، وعندما يُزرع كلاهما معاً، يشتركان في نفس البيئة العائلية”.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق طفيف في أعراض الاكتئاب بين الأفراد الذين تناولوا كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات مقارنة بمن تناولوا كميات أقل. كما تبين أن الفرق في أعراض الاكتئاب بين الذين استهلكوا كميات معتدلة من الخضروات والفواكه والأفراد الذين تناولوا كميات منخفضة كان أقل وضوحاً بالنسبة للخضراوات، ولم يظهر أي فرق ملحوظ مع تناول الفاكهة.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، عالمة التغذية آنا بيل ماتيسون، أن “است consumption من الفاكهة والخضراوات كان منخفضاً بشكل خاص، حيث كان المتوسط في كليهما أقل من نصف الكمية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية التي تحدد خمسة حصص يومياً”.

وأضافت: “من غير الواضح بشكل كامل ما إذا كان زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات إلى المستويات الموصى بها يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الاكتئاب”.