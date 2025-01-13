كيف أتصرف عندما يصاب أحدهم بنوبة صرع

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 02:49 مساءً - التعامل مع نوبات الصرع: إرشادات ونصائح

نوبات الصرع قد تكون مرهقة للأشخاص الذين يواجهونها ولمن حولهم، خاصة إذا كان الشخص غير معتاد على التعامل مع مثل هذه الحالات. من المهم أن نتعلم ونفهم كيفية تقديم الإسعافات الأولية والدعم للشخص الذي يعاني من نوبة صرع بشكل صحيح وآمن.

ما يجب فعله أثناء نوبة الصرع

عندما يصاب شخص ما بنوبة صرع، هناك بعض الخطوات التي يجب على الحاضرين اتخاذها لضمان سلامته:

البقاء هادئين: من المهم أن تحافظ على هدوئك وتركز على مساعدة الشخص بدلًا من الذعر.

حماية الشخص: قم بإبعاد أي أشياء خطيرة يمكن أن تؤذي الشخص أثناء النوبة، مثل الأثاث أو الأجهزة الحادة.

ضمان سلامة الرأس: ضع وسادة أو أي قطعة ناعمة تحت رأس الشخص لحمايته من التصادم مع الأرض.

عدم تقييد الحركات: دع الشخص يتحرك بحرية ولا تحاول تقييد حركاته بشدة.

الوقت: حاول حساب مدة النوبة لمعرفة متى تحتاج إلى الاتصال بالمساعدة الطبية. إذا استمرت النوبة لأكثر من خمس دقائق، اتصل بالإسعاف فورًا.

ما يجب تجنبه

هناك بعض الأمور التي يجب تجنبها عند التعامل مع نوبات الصرع:

عدم وضع أي شيء داخل فم الشخص: هناك اعتقاد خاطئ بضرورة منع الشخص من عض لسانه، لكن وضع أي شيء في الفم قد يسبب مزيدًا من الضرر أو الاختناق.

عدم إحضار الماء أو الطعام للشخص حتى يستعيد وعيه بالكامل.

تجنب الصراخ أو الذعر، حيث قد يثير ذلك الخوف لدى الشخص الذي يستفيق بعد النوبة.

كيفية توفير الدعم بعد النوبة

بعد انتهاء النوبة، من المهم أن توفر الدعم للشخص وتساعده على الاسترخاء:

البقاء مع الشخص حتى يستعيد وعيه بالكامل.

طمأنة الشخص: كن لطيفًا وطمئنه أن الأمور على ما يرام.

تقديم الدعم والنقاش حول الخطوات التالية إذا احتاج الشخص إلى ذلك.

الحفاظ على الوعي بكيفية التعامل مع نوبات الصرع أمر مهم للجميع. سيتمكن الأفراد من تقديم الإغاثة والدعم اللازم للشخص الذي يعاني من النوبة بشكل صحيح، مما يسهم في تقليل المخاطر والمضاعفات المحتملة.