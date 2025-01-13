خزينة نادي برشلونة تنتعش بالأموال بعد التتويج بلقب كأس السوبر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 02:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الأرباح التي حصل عليها برشلونة بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني.

وتغلب برشلونة على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 5-2، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن برشلونة حصل على 9 مليون يورو توزعت على النحو التالي: 2 مليون مكافأة التتويج، 1 مليون مقابل التأهل للنهائي، و6 مليون كمبلغ ثابث نظير المشاركة.

على الجانب الآخر، حصل ريال مدريد على 7.15 مليون يورو، بينما نال أتلتيك بلباو ومايوركا 2 مليون يورو و850 ألف يورو على التوالي.

ويأتي هذا وفقاً للاتفاقية الموقعة عام 2023، بين المملكة السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي ينص على دفع السعودية 40 مليون لخزينة الاتحاد الإسباني.

ويحتفظ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بـ21 مليون يورو تُوزع بين الهيئات التابعة له وأندية الدرجتين الأولى والثانية في كرة القدم الإسبانية.