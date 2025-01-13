عمر السومة: أريد الحفاظ على رقمي التاريخي في الدوري السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 12:54 مساءً - أكد الدولي السوري، عمر السومة، أن المحافظة على رقمه التاريخي في الدوري السعودي، كان أحد أسباب موافقته على عرض العروبة.

وأعلن العروبة عن انضمام السومة، أمس الأحد، بعد أيام من فسخ عقده بالتراضي مع نادي العربي القطري.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “هناك أسباب كثيرة وراء عودتي للدوري السعودي، من بينها الحفاظ على إنجازي كهداف تاريخي للمسابقة”.

وأضاف: “عشت 10 سنوات مع عائلتي في السعودية، ولذلك أحببت العودة من جديد رغم حصولي على عروض من دول أخرى، لكن بعد صلاة الإستخارة، قررت قبول عرض العروبة”.

وأتم بهذا الشأن: “عبد الرزاق حمد الله لاعب كبير، ولكن سأقدم كل ما لدي للحفاظ على رقمي كهداف تاريخي للدوري السعودي”.

ويعد السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي، بعدما سجل 144 هدفاً، ويلاحقه عبد الرزاق حمد الله برصيد 135 هدفاً.