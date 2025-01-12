حادثة غريبة: رجل يقطع أصابعه هربًا من عمله

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:53 مساءً - في واقعة غريبة أثارت دهشة الرأي العام، قام رجل هندي بتشويه نفسه بقطع أربعة أصابع من يده لتجنب الذهاب إلى عمله.

تداولت وسائل الإعلام العالمية قصة مايور تارابارا، الموظف الهندي الذي لجأ إلى حل متطرف للتخلص من وظيفته في مصنع للماس. في محاولة منه لتجنب مواجهة صعوبة إخبار رئيسه برغبته في الاستقالة، قام تارابارا بتدبير حادث وهمي، حيث ادعى أنه فقد وعيه أثناء قيادته للدراجة النارية وتم قطع أصابعه.

تفاصيل الحادثة:

الحادث المشكوك فيه: أبلغ تارابارا الشرطة بفقدان أربعة أصابع من يده أثناء قيادته للدراجة، مدعياً أنه فقد الوعي على جانب الطريق.

تحقيقات الشرطة: شككت الشرطة في رواية تارابارا بعد فحص لقطات كاميرات المراقبة وعدم العثور على أي دليل يدعم ادعاءاته.

الاعتراف: تحت الضغط، اعترف تارابارا بأنه قام بقطع أصابعه بنفسه باستخدام سكين حادة.

الدافع: أوضح تارابارا أنه لم يرغب في مواجهة صعوبة إخبار رئيسه برغبته في ترك وظيفته في مصنع الماس.

لماذا لجأ إلى هذا الحل المتطرف؟

قد يكون هناك عدة أسباب دفعت تارابارا إلى اتخاذ هذا القرار المتطرف، من بينها:

الخوف من المواجهة: ربما كان يخشى رد فعل رئيسه أو زملائه في العمل.

عدم وجود بدائل: ربما لم يجد حلًا آخر لمشكلته.

ضغوط نفسية: قد يكون يعاني من ضغوط نفسية كبيرة في العمل.

العواقب:

العقوبة القانونية: قد يتعرض تارابارا لعقوبة قانونية نتيجة لتضليله للشرطة.

الإصابة الدائمة: سيواجه تارابارا صعوبات في حياته اليومية نتيجة لفقدان أصابعه.

الضرر النفسي: قد يعاني من آثار نفسية طويلة المدى نتيجة لهذا الحادث.

الدرس المستفاد:

تعتبر هذه القصة تذكيرًا بأهمية التواصل الصريح والواضح في العلاقات المهنية والشخصية. يجب على الجميع تعلم كيفية إدارة الصراعات والمشاكل بطرق سلمية وبناءة، بدلاً من اللجوء إلى حلول متطرفة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.