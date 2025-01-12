هل تعاني من نقص اليود؟ تعرف على الأعراض والأسباب والحلول

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:53 مساءً - هل تعلم أن نقص اليود يمكن أن يؤثر على صحتك وصحة عائلتك؟ هذا العنصر الأساسي، رغم أهميته، غالبًا ما يتم تجاهله في النظام الغذائي الحديث.

ما هو اليود ولماذا هو مهم؟

اليود هو معدن أساسي يلعب دورًا حاسمًا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وهي المسؤولة عن تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك:

النمو والتطور: خاصة لدى الأطفال والمراهقين.

معدل الأيض: تنظيم معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم.

وظائف الدماغ: يؤثر نقص اليود على نمو الدماغ وتطوره، خاصة عند الأطفال.

أسباب نقص اليود:

نقص اليود في التربة: يؤدي إلى نقص اليود في المحاصيل الزراعية.

التغيرات في النظام الغذائي: الاعتماد على الأطعمة المصنعة والحد من استهلاك الأطعمة البحرية الغنية باليود.

الأنظمة الغذائية المقيدة: مثل الأنظمة النباتية الصارمة.

أعراض نقص اليود:

تضخم الغدة الدرقية: تورم في الرقبة.

التعب والإرهاق: الشعور بالتعب المستمر.

زيادة الوزن أو فقدانه.

مشاكل في الجلد والشعر والأظافر.

اضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء.

تخلف عقلي عند الأطفال.

أهمية الملح المعالج باليود:

كان إضافة اليود إلى الملح حلًا فعالًا لمشكلة نقص اليود في الماضي. ومع ذلك، مع تغير أنماط الاستهلاك، تقلص استهلاك الملح المعالج باليود.

من هم الأكثر عرضة لنقص اليود؟

النساء الحوامل والمرضعات: يحتاجون إلى كميات أكبر من اليود لدعم نمو الجنين والطفل.

الأطفال: النمو السريع يزيد من الحاجة إلى اليود.

الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة.

كيف تحصل على الكمية الكافية من اليود؟

الأطعمة الغنية باليود: الأسماك (خاصة السلمون والتونة)، والأعشاب البحرية، والبيض، والحليب.

الملح المعالج باليود: استخدم الملح المعالج باليود في الطهي.

المكملات الغذائية: استشر طبيبك قبل تناول أي مكملات.

هذا ونقص اليود قد يكون مشكلة صحية خطيرة، خاصة للأطفال والنساء الحوامل. من المهم الحفاظ على مستويات كافية من اليود في الجسم من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن. إذا كنت قلقًا بشأن نقص اليود، استشر طبيبك لإجراء الفحوصات اللازمة.