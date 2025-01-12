وفاة قائد الأوركسترا الإيراني الشهير فريدون شهبازيان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 09:56 مساءً - توفي اليوم السبت في العاصمة الإيرانية طهران الملحن وقائد الأوركسترا المعروف فريدون شهبازيان عن عمر يناهز 82 عامًا، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وأشارت وكالة أنباء الطلبة “إيسنا” إلى أن شهبازيان، الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى طالقاني منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توفي اليوم بعد معاناته من مشاكل في التنفس.

تعاون فريدون شهبازيان مع عدد من المطربين البارزين مثل الراحل محمد رضا شجريان، وعهدية بديعي، وعلي أصغر شاهزيدي، وعارف كيا، وسيمين غانم، وأكبر كلبايكاني، وعلي رضا افتخاري، ومحمد أصفهاني، وعبد الحسين مختاباد، حيث قام بتأليف وترتيب العديد من الأعمال الموسيقية.

من أبرز أعماله أغنية “املأ الكأس” التي غناها محمد رضا شجريان، و”المستكشفون لشجرة الهملوك المتواضعة”، و”رباعيات خيام” التي غناها أحمد شاملو، و”العجلة” التي لحنها علي تاجويدي وغناها علي أصغر شاهزيدي.

كما قدم شهبازيان موسيقى تصويرية لعدد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية، منها فيلم “أور” من إخراج سيروس ألوند، و”الأسد الحجري”.