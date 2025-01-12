كيفية الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية في السبعينات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 09:56 مساءً - هل تتساءل عن كيفية الحفاظ على صحة قلبك مع تقدمك في العمر؟ صحة القلب أمر بالغ الأهمية في جميع الأعمار، ولكنها تصبح أكثر أهمية مع تقدمنا ​​في السن. إليك بعض النصائح الذهبية التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على قلبك قويًا وصحياً في السبعينات وما بعدها.

1. ممارسة الرياضة بانتظام

استشارة الطبيب: قبل البدء بأي روتين رياضي، استشر طبيبك لتحديد التمارين المناسبة لك.

تنوع التمارين: اجمع بين التمارين الهوائية مثل المشي السريع وركوب الدراجات، وتمارين القوة مثل تمارين الضغط والقرفصاء.

التمارين المائية: تعتبر السباحة والتمارين المائية خيارات ممتازة لكبار السن.

2. اتباع نظام غذائي صحي

الأطعمة الغنية بالألياف: تفضل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

الحد من الأطعمة المصنعة: تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمملحة.

أوميجا 3: تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصدرًا ممتازًا لأوميجا 3، التي تساعد على صحة القلب.

3. الإقلاع عن التدخين

تأثير التدخين على القلب: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفوائد الصحية للإقلاع: الإقلاع عن التدخين يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

4. الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد وخطر أمراض القلب: الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

خطة غذائية صحية: اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومارس الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي.

لماذا صحة القلب مهمة في سن السبعين؟

مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب. باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل هذا الخطر وتحسين نوعية حياتك.