بمكوّنين فقط.. تخلصوا من بقع الصدأ على الملابس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 06:56 مساءً - حل فعّال وسهل لإزالة بقع الصدأ من الملابس

تعتبر بقع الصدأ من أصعب البقع التي يمكن أن تواجهنا في عملية تنظيف الملابس. فلا يهم كم تحاول بجهد باستخدام منظفات مختلفة ومتعددة، إلا أن الصدأ يبقى علامة عنيدة تفسد شكل وجمالية قماشنا المحبوب. لكن لا داعي للقلق بعد الآن، يمكنك التخلص من هذه البقع بشكل سريع وبسيط باستخدام مكوّنين فقط متوفرين في مطبخك!

المكونات السحرية

لإزالة بقع الصدأ من الملابس، سوف تحتاج إلى:

ملح الطعام

عصير الليمون الطازج

خطوات إزالة البقع

إن العملية بسيطة للغاية ولا تستغرق وقتًا طويلاً:

1. **وضع الملح:**

قم برش كمية كافية من ملح الطعام مباشرة فوق بقعة الصدأ المغسولة. تأكد من أن البقعة مغطاة بالملح بشكل كامل.

2. **إضافة عصير الليمون:**

اضغط وتحصل على العصير من ليمونة واحدة، ثم قم بصب العصير فوق الملح الموجود على البقعة. يجب أن يصبح الملح رطبًا ويمتزج مع العصير.

3. **تعريضها للشمس:**

ضع الملابس المبللة بالملح والليمون في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة. الحرارة مع حمض الليمون سيعملان نفسهما بفاعلية لرفع الصدأ عن القماش.

4. **شطف الملابس:**

بعد مضي ساعة إلى ساعتين، أو عندما تشعر بأن البقعة بدأت تتلاشى، قم بشطف الملابس بالماء البارد جيدًا.

5. **الغسيل النهائي:**

اغسل الملابس كالمعتاد في الغسالة باستخدام مسحوق الغسيل العادي. هذا سيساعد في تأكيد إزالة كل البقايا من الملح والليمون وإرجاع الرونق للملابس.

نصائح إضافية

– جرب هذه الطريقة على جزء غير ظاهر من الملابس أولاً للتأكد من عدم حدوث أي تفاعل لوني ضار مع القماش.

– يُفضل استخدام القفازات عند التعامل مع عصير الليمون لتجنب جفاف الجلد.

باستخدام هذه الطريقة البسيطة والصديقة للبيئة، يمكنك الآن مواجهة بقع الصدأ بشكل مباشر دون الاعتماد على المنتجات الكيميائية المكلفة أو الخروج إلى محال التنظيف المتخصص. جربها ولاحظ الفرق بنفسك!