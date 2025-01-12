مصر: القبض على “يوتيوبر” وفريقه بسبب فيديو مزيف عن اختطاف الأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 06:56 مساءً - أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر، مساء السبت، عن تفاصيل التحقيقات المتعلقة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر محاولة اختطاف أطفال من الشارع.

حيث أظهرت إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لشخصين يستقلان دراجة نارية أثناء تصوير مشاهد تتعلق بخطف الأطفال، وينتهي المقطع بتحذير للمواطنين حول انتشار حالات اختطاف الأطفال والإتجار بالأعضاء في محافظة قنا.

وبعد إجراء التحقيقات، تبين عدم تلقي أي بلاغات بشأن هذه الحوادث، كما تم تحديد الأشخاص المسؤولين عن إدارة الصفحة وتصوير الفيديو.

وقد تم القبض على خمسة أفراد من محافظة قنا، من بينهم “اليوتيوبر” محمد المطعني وفريقه، بالإضافة إلى حجز الدراجة النارية التي استخدموها في تصوير المقطع.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بأن الفيديو كان مجرد مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال، تم تصويرها بهدف جذب الانتباه وزيادة عدد المشاهدات على الصفحة التي يديرونها، مما يسهم في تحقيق أرباح مادية. وأوضحوا أنهم استعانوا بأطفال من قريتهم للمشاركة في التصوير.