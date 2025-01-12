رغم فوائده، “الصيام المتقطع” قد يؤثر على نمو الشعر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 06:56 مساءً - يعتمد العديد من الأشخاص على نمط “الصيام المتقطع” كوسيلة فعالة لفقدان الوزن، حيث يقوم هذا النظام على التناوب بين فترات تناول الطعام والصيام، ويعتبر آمناً وفقاً للأبحاث ويقدم فوائد صحية متعددة.

ومع ذلك، على الرغم من الفوائد التي يوفرها الصيام المتقطع، إلا أن هناك تحذيرات متعددة بشأنه؛ حيث حذر الخبراء من أن هذا النوع من الصيام قد يحمل مخاطر معينة لبعض الأفراد.

وقد ربطت دراسة جديدة، وفقاً لموقع “ساينس إليرت”، بين الصيام المتقطع وتباطؤ نمو الشعر لدى الفئران، مما قد يشير إلى احتمال حدوث تأثير مشابه لدى البشر، استناداً إلى تجربة سريرية صغيرة أجراها الباحثون.

يقول المؤلف الرئيسي بينج تشانغ، عالم الأحياء المتخصص في الخلايا الجذعية بجامعة ويستليك في تشجيانغ بالصين، إن هذه النتائج لا ينبغي أن تغطي على الفوائد المحتملة للصيام المتقطع، لكنها تذكرنا بمدى المعلومات التي لا نزال نجهلها، وكيف يمكن أن تأتي الفوائد الصحية مع آثار جانبية غير متوقعة.

ويضيف تشانغ: “أثناء الصيام، تبدأ الأنسجة الدهنية في إفراز الأحماض الدهنية الحرة، والتي تدخل إلى الخلايا الجذعية ذات السلاسل الدهنية عالية الكثافة التي تم تنشيطها”.