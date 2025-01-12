دراسة: النظام الغذائي المتوسطي يعزز الأداء الإدراكي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 06:56 مساءً - أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة Gut Microbes Reports، والتي نقلها موقع Neuroscience News، أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يسهم في تحسين الوظائف الإدراكية من خلال إعادة تشكيل ميكروبيوم الأمعاء.

وقد أجرت جامعة تولين تجارب على فئران المختبر، حيث أظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت النظام الغذائي المتوسطي، الغني بزيت الزيتون والأسماك والألياف، حققت تحسنًا ملحوظًا في الذاكرة والمرونة المعرفية مقارنة بالفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا غربيًا غنيًا بالدهون المشبعة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التحسينات كانت نتيجة لزيادة مستويات البكتيريا المفيدة وانخفاض البكتيريا الضارة في الأمعاء، مما أثر إيجابيًا على أداء الفئران في اختبارات الذاكرة والتعلم.

وأكدت الدكتورة ريبيكا سولش أوتايانو، الباحثة الرئيسية في الدراسة، أن النظام الغذائي يؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ من خلال ميكروبات الأمعاء. وقالت: “تشير النتائج إلى أن الخيارات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأداء الإدراكي من خلال إعادة تشكيل التوازن البكتيري في الأمعاء”.

كما ركزت الدراسة على تأثير النظام الغذائي المتوسطي على الفئران الصغيرة، التي تعكس…