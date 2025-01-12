الدحيل يتجاوز قطر برباعية وينفرد بالصدارة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 05:56 مساءً - تغلب الدحيل على نظيره قطر، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من الدوري القطري.

أهداف الدحيل حملت توقيع كلاً من همام الأمين “هدفين” (د11، د36)، والمعز علي “هدفين” (د90، د90+2)، فيما سجل يوسف علي (د90+6) هدف قطر الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع الدحيل رصيده إلى 28 نقطة لينفرد في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد قطر عند 10 نقاط في المركز 11.