نشكركم على متابعتكم خبر كأس الاتحاد الإنكليزي: آرسنال يستقبل مانشستر يونايتد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - تجري اليوم، الأحد، سبع مباريات في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:
هال سيتي × دونكاستر روفرز- الساعة 15:00
تامورث × توتنهام هوتسبير- الساعة 15:30
آرسنال × مانشستر يونايتد- الساعة 18:00
نيوكاسل يونايتد × بروملي- الساعة 18:00
كريستال بالاس × ستوكبورت- الساعة 18:00
إبسويتش تاون × بريستول روفيرز- الساعة 18:00
ساوثهامتون × سوانزي سيتي- الساعة 19:30