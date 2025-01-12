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كأس الاتحاد الإنكليزي: آرسنال يستقبل مانشستر يونايتد

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - تجري اليوم، الأحد، سبع مباريات في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:

هال سيتي × دونكاستر روفرز- الساعة 15:00
تامورث × توتنهام هوتسبير- الساعة 15:30
آرسنال × مانشستر يونايتد- الساعة 18:00
نيوكاسل يونايتد × بروملي- الساعة 18:00
كريستال بالاس × ستوكبورت- الساعة 18:00
إبسويتش تاون × بريستول روفيرز- الساعة 18:00
ساوثهامتون × سوانزي سيتي- الساعة 19:30

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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