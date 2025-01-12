كأس الاتحاد الإنكليزي: آرسنال يستقبل مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 10:54 صباحاً - تجري اليوم، الأحد، سبع مباريات في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:

هال سيتي × دونكاستر روفرز- الساعة 15:00

تامورث × توتنهام هوتسبير- الساعة 15:30

آرسنال × مانشستر يونايتد- الساعة 18:00

نيوكاسل يونايتد × بروملي- الساعة 18:00

كريستال بالاس × ستوكبورت- الساعة 18:00

إبسويتش تاون × بريستول روفيرز- الساعة 18:00

ساوثهامتون × سوانزي سيتي- الساعة 19:30