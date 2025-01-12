نشكركم على متابعتكم خبر كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الثانية: نهضة بركان في أنغولا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتا الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في كاس الكونفدرالية الإفريقية فيلتقي ستيلينبوش من جنوب إفريقيا مع الملعب المالي، الساعة 16:00 بتوقيت مكة تالمكرمة، ولواندا سول من أنغولا مع نهضة بركان المغربي بنفس التوقيت.
ترتيب المجموعة الثانية
1- نهضة بركان: 12 نقطة- تأهل إلى ربع النهائي
2- ستيلينبوش: 6 نقاط
3- الملعب المالي: 4 نقاط
4- لواندا سول: نقطة واحدة