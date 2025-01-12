نشكركم على متابعتكم خبر كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الأولى: الرياضي القسنطيني يستقبل الصفاقسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم الأحد، مباراتا الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم، حيث يلتقي الرياضي القسنطيني الجزائري والصفاقسي التونسي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة،
وأونزي برافوش من أنغولا مع سيمبا التنزاني بنفس التوقيت.
ترتيب المجموعة الأولى
1- الرياضي القسنطيني: 9 نقاط
2- سيمبا: 9 نقاط
3- أونزي برافوش: 6 نقاط
4- الصفاقسي: دون نقاط