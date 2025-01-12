كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الأولى: الرياضي القسنطيني يستقبل الصفاقسي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم الأحد، مباراتا الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم، حيث يلتقي الرياضي القسنطيني الجزائري والصفاقسي التونسي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة،

وأونزي برافوش من أنغولا مع سيمبا التنزاني بنفس التوقيت.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الرياضي القسنطيني: 9 نقاط

2- سيمبا: 9 نقاط

3- أونزي برافوش: 6 نقاط

4- الصفاقسي: دون نقاط