دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الرابعة: الترجي في ضيافة دجوليبا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق الترجي التونسي في ضيافة دجوليبا المالي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

أمس، ولحساب المجموعة ذاتها، فاز بيراميدز المصري على مضيفه ساجرادا اسبيرانسا بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- بيراميدز: 10 نقاط

2- الترجي: 7 نقاط

3- ساجرادا اسبيرانسا: 5 نقاط

4- دجوليبا: نقطتان