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دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثالثة: أورلاندو بيراتس يستضيف بلوزداد

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري ضيفاً على أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

أمس، فاز المصري على مضيفه ستاد أبيدجان من ساحل العاج 3-1، في المجموعة نفسها.

ترتيب المجموعة الثالثة
1- الأهلي: 10 نقاط
2- أورلاندو بيراتس: 8 نقاط
3- شباب رياضي بلوزداد: 6 نقاط
4- استاد أبيدجان: نقطة واحدة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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