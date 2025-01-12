دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثالثة: أورلاندو بيراتس يستضيف بلوزداد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري ضيفاً على أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

أمس، فاز الأهلي المصري على مضيفه ستاد أبيدجان من ساحل العاج 3-1، في المجموعة نفسها.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأهلي: 10 نقاط

2- أورلاندو بيراتس: 8 نقاط

3- شباب رياضي بلوزداد: 6 نقاط

4- استاد أبيدجان: نقطة واحدة