نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثالثة: أورلاندو بيراتس يستضيف بلوزداد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يحلّ فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري ضيفاً على أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.
أمس، فاز الأهلي المصري على مضيفه ستاد أبيدجان من ساحل العاج 3-1، في المجموعة نفسها.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- الأهلي: 10 نقاط
2- أورلاندو بيراتس: 8 نقاط
3- شباب رياضي بلوزداد: 6 نقاط
4- استاد أبيدجان: نقطة واحدة