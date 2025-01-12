رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.