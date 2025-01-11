نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي: نتيجة الكلاسيكو لا يمكن التنبؤ بها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:56 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة برشلونة، غداً الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وإليكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الإيطالي:

– النهائي الثالث، كيف حال الفريق؟

بخير، كما هو معتاد قبل المباريات النهائية هناك الكثير من الحماس والرغبة تم التغلب على التحديات التي واجهتنا في المباراة ضد ريال مايوركا. نحن نأتي بحماس وثقة كبيرة كما هو الحال دائماً في النهائيات.

– كان بيلينجهام حاسماً في أدائه، لكنه عانى من ألم خفيف بعض الشيء. هل هو في أفضل حالاته؟

الأمور تسير بشكل جيد، فقد تعافى بشكل ممتاز كانت ضغوط المباريات طبيعية هذا أمر بالغ الأهمية لأنه في حالة جيدة إنه لاعب يصنع الفارق.

– ‏هل هناك شعور بالانتقام بعد الخسارة في كلاسيكو الدوري؟

في المباراة الأولى التي لعبناها، يجب أن نفكر جيداً. قمنا بتقييم واضح إلى حد ما. بدأنا بشكل جيد، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني. يجب علينا تجنب الأخطاء التي ارتكبناها. الكلاسيكو دائماً هو الكلاسيكو، خاصة إذا كان نهائياً. اللعب ضد برشلونة دائماً ما يكون شيئاً مميزاً.

– إنياكي بينيا (حارس برشلونة) كان بديلاً في المباراة السابقة لفريقه بسبب تأخره. هل صادفت مثل هذه الحالة؟

الالتزام بالمواعيد أمر مهم. يجب أن يكون اللاعبون منضبطين. عندما تكون في مجموعة، لا تحب أن ينتظرك الآخرون أريد تفسيراً للتأخير. إذا كانت الأسباب مقبولة فلا مشكلة، أما إذا لم تكن مقبولة، فسنتخذ إجراءات. وهذه الإجراءات يمكن أن تكون من أي نوع.

– قلت بأن أسوأ ذكرياتك كانت الهزيمة 0-4 في البرنابيو؟

إذا كانت هناك هزيمة، فهي هزيمة. إنها مباراة نهائية، ونحن قريبون جداً من لقب آخر ونفكر بإيجابية. أنا مدرك أن في كرة القدم كل شيء ممكن. خاصة عندما يتنافس الخصم كما تنافس. الهزيمة لن تكون جيدة، لكن الفريق مستمر في التحسن.

– ‏في الكلاسيكو الأخير، تعرض الفريق للوقوع في مصيدة التسلل 12 مرة؟

هذا الأمر يعتبر أمراً مهماً يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وعلينا تقييمه والتعامل معه بجدية إنها نقطة تستحق الانتباه.

– داني أولمو؟

لاعب مميز للغاية. داني أولمو سيلعب، ويجب علينا محاولة تقليل تأثيره وجودته.

– ‏هذا العام هناك سبعة ألقاب آخرها كأس العالم للأندية يتنافس عليها ريال مدريد؟

لا نفكر بذلك، نعتبر أن هناك شيئاً مميزاً ينتظرنا في الصيف، وهو بطولة كأس العالم للأندية. نركز على تقديم أداء متميز في كل مباراة، ولا نفكر في أي شيء آخر. بطولة كأس العالم للأندية لا تزال بعيدة جداً.

– هل تعتقد أن التقارير التي تبثها قناة ريال مدريد قد تؤثر على حكم المباراة؟

جيل مانزانو حكم جيد ذو خبرة، وقد أدار العديد من المباريات المهمة. ونادي ريال مدريد يتفق معي في هذا الرأي.

– هل لعب السوبر الإسباني في منتصف البطولات له قيمة؟

نعم له قيمة. من الناحية الإحصائية، عندما حققنا الفوز بالسوبر الإسباني كانت النتائج إيجابية للغاية. وعندما لم نحقق الفوز به، لم نتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنها مسابقة توفر لك الحافز وسلسلة نتائج جيدة.

– هل أنت مستعد لهزيمة محتملة؟

إنها مباراة لا يمكن التنبؤ بها. لدينا فكرة واضحة عما يجب علينا القيام به لتقليل المخاطر، لكن لا يمكن لأحد التنبؤ بالنتيجة. هناك العديد من العوامل. الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه هو أدائنا في المباراة. أنا مقتنع بأننا سنقدم أداءً جيداً غداً.

– هل ستكون هناك مفاجآت غداً؟

لا، سيكون هناك ملعب مليء بالمشجعين وسنستمتع بمباراة جيدة.