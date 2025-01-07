التهاب الجلد التماسي: الوقاية والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:53 مساءً - ما هو التهاب الجلد التماسي؟

التهاب الجلد التماسي هو نوع من أنواع التهاب الجلد يحدث نتيجة تعرض الجلد لمواد مهيجة أو مسببة للحساسية. إن هذا النوع من الالتهاب يمكن أن يسبب احمرارًا وحكة وانتفاخًا في المناطق المصابة. تتفاوت الأعراض من شخص إلى آخر، ويمكن أن تظهر فور التعرض للمادة المهيجة أو بعد عدة ساعات أو أيام.

الأسباب الشائعة لالتهاب الجلد التماسي

تنتج هذه الحالة عن ملامسة الجلد لعوامل خارجية معينة، وتندرج الأسباب تحت نوعين رئيسيين:

التهاب الجلد التماسي التحسسي

ينجم عن التعرض لمواد تحفز جهاز المناعة، مثل:

مستحضرات التجميل والمنتجات العطورية.

بعض أنواع المعدن مثل النيكل.

أصباغ الملابس وبعض المنظفات.

التهاب الجلد التماسي التهيجي

يحدث نتيجة التعرض لمواد كيميائية قوية تضر بالجلد، مثل:

المنظفات القوية والمذيبات.

المواد الكيميائية الصناعية.

الصابون شديد القلوية.

طرق الوقاية

الوقاية من التهاب الجلد التماسي تعتمد بشكل أساسي على تجنب المواد المسببة للتهيج أو التحسس. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ارتداء القفازات الواقيه عند استخدام المواد الكيميائية أو التنظيف.

اختيار منتجات تجميلية خالية من العطور والمسببات الشائعة للحساسية.

تجنب ارتداء المجوهرات التي تحتوي على النيكل.

استخدام مرطبات عالية الجودة للحفاظ على ترطيب الجلد وحمايته.

خيارات العلاج المتاحة

عند التعرض لأعراض التهاب الجلد التماسي، ينصح باتباع الخطوات التالية لتقليل الانزعاج وتسريع الشفاء:

تجنب ملامسة المادة المسببة فوراً.

غسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر والصابون اللطيف.

استخدام كريمات مرطبة لتهدئة الحكة والتهيج.

استشارة الطبيب لاستعمال مضادات الهيستامين أو الستيرويدات الموضعية في الحالات الشديدة.

في الختام، العناية بالبشرة والفهم الجيد للمسببات الخاصة بكل فرد يعدان أمرين مهمين للتقليل من احتمالية التعرض لالتهاب الجلد التماسي. إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، يجب استشارة طبيب مختص للحصول على العلاج المناسب.